Gaziantep İslahiye'de 5 bin kitaplı Fatma Demirel Çocuk Kütüphanesi hizmete girdi - Son Dakika
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Gaziantep İslahiye'de 5 bin kitaplı Fatma Demirel Çocuk Kütüphanesi hizmete girdi

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Gaziantep İslahiye\'de 5 bin kitaplı Fatma Demirel Çocuk Kütüphanesi hizmete girdi
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Cevdetpaşa İlkokulu'nda oluşturulan 5 bin kitaplı Fatma Demirel Çocuk Kütüphanesi törenle açıldı. Çocukların okuma alışkanlığı kazanması hedeflenen kütüphanenin açılışında oyun parkuru ve animasyon gösterileri düzenlendi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Cevdetpaşa İlkokulu'nda oluşturulan 5 bin kitaplı "Fatma Demirel Çocuk Kütüphanesi" törenle açıldı.

Merhume Fatma Demirel'in adını taşıyan kütüphanenin açılış törenine, İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çocukların kitaplarla buluşmasını ve okuma alışkanlığı kazanmasını amaçlayan kütüphanede, farklı yaş gruplarına hitap eden 5 bin kitap bulunuyor.

Açılış programı kapsamında çocuklar için şişme oyun parkuru kuruldu, palyaço ve animasyon gösterileri düzenlendi. Etkinlikte çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır ve bardak mısır ikram edildi.

Kütüphanenin ilçedeki eğitim hayatına katkı sunması hedeflenirken, hayırsever aileye eğitime verdiği destek dolayısıyla teşekkür edildi.

Fatma Demirel Çocuk Kütüphanesi, çocukların eğlenceli vakit geçirdiği etkinliklerin ardından hizmete açıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep İslahiye'de 5 bin kitaplı Fatma Demirel Çocuk Kütüphanesi hizmete girdi - Son Dakika
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