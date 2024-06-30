Gaziantep İslahiye'de çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Çerçili Mahallesi Tepeobası mevkisinde makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Orman Bölge İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, su tankı, ilk müdahale aracı ve 14 personel ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
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