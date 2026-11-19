Gaziantep İslahiye'de Fatih Kavşağı'nda peş peşe iki kazada 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aynı kavşakta iki trafik kazası meydana geldi. Fatih Kavşağı'nda tırla hafif ticari aracın çarpıştığı ilk kazada 4, hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı ikinci kazada 2 kişi yaralandı; toplam 6 yaralı İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aynı kavşakta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi Fatih Kavşağı'nda meydana gelen ilk kazada tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı.
Aynı kavşakta meydana gelen ikinci kazada ise hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İki kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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