Gaziantep İslahiye'de iki otomobil çarpıştı; 5 yaralı hastaneye kaldırıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ü.K. (43) idaresindeki 46 NF 316 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi Fatih Kavşağı'nda M.A. (37) yönetimindeki 27 BFL 048 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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