Gaziantep İslahiye'de otomobilde motor yangını, araç hasar gördü

İslahiye ilçesinde, yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

H.K. (48) idaresindeki 27 BGT 510 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Işıklar mevkisinde beklediği sırada motor kısmından duman ve alevler yükselmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürme ve soğutma çalışması yaptı.

Yangında hasar oluşan otomobil, ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çekildi.