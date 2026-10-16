Gaziantep İslahiye'de tilki kümesteki tavuk ve horozları kaptı, 6'sı kayboldu - Son Dakika
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Gaziantep İslahiye'de tilki kümesteki tavuk ve horozları kaptı, 6'sı kayboldu

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Gaziantep İslahiye'de Altınüzüm Mahallesi kırsalındaki kümesine giren tilki, tavuk ve horozları alıp götürdü; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kümes sahibi Doğan Çoban, şu ana kadar 6 tavuk ve horozunun kaybolduğunu tespit ederek önlem aldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir tilkinin kümesten tavuk ve horozları alıp götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Altınüzüm Mahallesi'nin kırsalında yaşayan Doğan Çoban, kümesindeki tavuk ve horozların kaybolması üzerine evinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde hayvanları tilkinin götürdüğünü gören Çoban, şu ana kadar 6 tavuk ve horozunun kaybolduğunu belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, bahçe duvarından atlayan tilkinin kümese yöneldiği, tavuk ve horozların kaçmaya çalıştığı ancak tilkiye yakalandığı anlar yer aldı.

Olayın ardından Çoban'ın kümesinde ve bahçesinde önlem aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep İslahiye'de tilki kümesteki tavuk ve horozları kaptı, 6'sı kayboldu - Son Dakika
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