Gaziantep İslahiye'de uyuşturucudan 12 yıl 6 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde uyuşturucu suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyet ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen hükümlü, cezasını çekmek üzere tutuldu.
Gaziantep'te hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunanan M.K'yi (30) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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