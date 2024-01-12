 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep İslahiye'deki sahipsiz hayvan barınağında 1000 hayvan sahiplendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep İslahiye'deki sahipsiz hayvan barınağında 1000 hayvan sahiplendirildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan sahipsiz hayvan barınağında şu ana kadar 1000 hayvan sahiplendirildi. Belediye Başkanı Kemal Vural, barınağın 6 yıl önce gönüllülerle başlatılan çalışmalar sonucunda inşa edildiğini belirtti. Barınakta şu anda 300 köpek ve 8 kedi bakım altında bulunuyor. Barınak sorumlusu Bekir Şentürk ise sahipsiz hayvanların iyi bir şekilde bakıldığını vurguladı.

Gaziantep İslahiye\'deki sahipsiz hayvan barınağında 1000 hayvan sahiplendirildi
12.01.2024 - 15:01,  Güncelleme: 15:03
Abone Ol

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki sahipsiz hayvan barınağında şu ana kadar 1000 sahipsiz hayvanı sahiplendirildi.

Belediye Başkanı Kemal Vural, gazetecilere, 6 yıl önce gönüllülerle başlattıkları çalışmaların ardından ilçeye 10 bin metrekare büyüklüğünde barınak inşa ettiklerini söyledi.

Barınaklarında şu anda 300 köpek ve 8 kedinin bakımını üstlendiklerini ifade eden Vural, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 250 hayvan burada kısırlaştırıldı. 1000 de sahipsiz hayvanı sahiplendirmesi yapıldı. Hayvan hakları bizim için önemli ama sokaktaki insanımızın da canına malına dikkat etmemiz lazım. Sokak hayvanlarının saldırdığı olayları görüyorsunuz. Sahiplenmek isteyen ya da çocuklarına hayvan sevgisini aşılamak isteyenler barınağımıza çocuklarını götürebilirler."

Barınak sorumlusu Bekir Şentürk ise barınaklarında sahipsiz hayvanlarının iyi şekilde bakıldığını belirtti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bekir Şentürk, Kemal Vural, Gaziantep, Hayvan Hakları, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep İslahiye'deki sahipsiz hayvan barınağında 1000 hayvan sahiplendirildi - Son Dakika


14:10
Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06
Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50
Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:19
Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:17
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti
13:12
Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44
Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum

Son Dakika
14:10 Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06 Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50 Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:19 Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:17 ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti
13:12 Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44 Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40 Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 15:11:19. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep İslahiye'deki sahipsiz hayvan barınağında 1000 hayvan sahiplendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement