Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya\'da İsrail saldırıları protesto edildi

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Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edilerek hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gaziantep Kudüs Platformu ile Yeni Adım Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğinin çağrısıyla Şahinbey Millet Camii avlusunda toplananlar, İsrail'i kınadı.

Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınmasının ardından açıklama yapan platform sözcüsü Feyzullah Kıyak, Gazze'deki soykırımın 6 ayı geride bıraktığını hatırlattı.

Kıyak, siyonizmin en büyük can damarı olan ekonomik gücünü kıracak boykotun bir yaşam şekline getirilerek toplumsallaştırılması gerektiğini ifade etti.

İsrail'e getirilen ihracat kısıtlamasından dolayı yetkililere teşekkür eden Kıyak, "Gazze meselesinin sadece belirli bir kesimin davası değil, ülkemizin ve tüm insanlığın ortak meselesi olduğunu tekraren hatırlayıp her ortamda bunu dile getirmeliyiz." dedi.

Programa AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Mehmet Tiryaki, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve üyeleriyle vatandaşlar katıldı.

Basın açıklamasının ardından Şehitkamil Müftüsü Feyyaz İdin, Filistinliler için dua okudu.

Kahramanmaraş

Abdülhamid Han Camisi'nde cuma namazının ardından toplanan Kahramanmaraş Platformu üyeleri ile vatandaşlar, Gazze'deki mazlumlar için gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.

Cenaze namazının ardından platform adına açıklama yapan Süleyman Erayman, Ramazan Bayramı süresince İsrail tarafından Gazze'de sivillerin hedef alındığını ifade ederek, katliamı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Gazze'nin 187 gündür var oluş mücadelesi verdiği aktaran Erayman, "Filistin'e, Gazze'ye destek için Kahramanmaraş platformu olarak 6 ayı aşkın bir süredir meydanlardayız. Kardeşlerimizin yalnız olmadığını dualarımızla sloganlarımızla açıklamalarımızla ve infaklarımızla bütün dünyaya ilan ediyoruz." dedi.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, kamu ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Malatya

Kernek Meydanı'ndaki Karagözler Camii önünde Malatya Kudüs Kardeşlik Platformu öncülüğünde cuma namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar, İsrail aleyhine slogan attı.

Burada grup adına açıklama yapan Yahya Öngen, Gazze'nin direnişiyle şehadetleriyle ders vermeye, uyandırmaya, diriltmeye devam ettiğini söyledi.

Konuşmanın ardından İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi.

Gıyabi cenaze namazına HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı.

Adıyaman

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Filistinlilere destek olmak amacıyla STK'ler öncülüğünde vatandaşlar Yüzüncü Yıl Parkı'nda bir araya geldi.

Burada İHH Kahta Temsilcisi Mahmut Çelebi, İsrail'in Filistin halkını katlettiğini aktararak, bayram gününde de vahşetini sürdürdüğünü söyledi.

Çelebi, Filistin ve Kudüs davasının sadece Filistin halkının değil, tüm ümmetin davası olduğunu kaydetti.

Daha sonra Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi.