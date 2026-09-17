Gaziantep Model Fabrika, KOSGEB SEGEM statüsü kazanarak KOBİ hizmetlerini genişletti - Son Dakika
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Gaziantep Model Fabrika, KOSGEB SEGEM statüsü kazanarak KOBİ hizmetlerini genişletti

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Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika), KOSGEB SEGEM Destek Programı kapsamında SEGEM statüsü kazandı. Yeni statüyle merkezin KOBİ'lere verimlilik, dijital ve yeşil dönüşüm alanlarındaki eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin kapsamı genişletilecek.

Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika), KOSGEB Sektörel Gelişim Merkezi (SEGEM) Destek Programı kapsamında SEGEM statüsü kazandı.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, yeni statüyle Model Fabrika'nın işletmelere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi hedefleniyor.

Model Fabrika, SEGEM statüsü kapsamında işletmelere verimlilik, teknoloji adaptasyonu, yalın üretim, yapay zeka tabanlı çözümler, dijital ve yeşil dönüşüm alanlarında destek sunacak.

Programla KOBİ'lerin kurumsallaşma düzeylerinin geliştirilmesi, verimliliklerinin artırılması ve dijital, yalın ve yeşil dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Çevre illerdeki KOBİ'ler ile büyük ölçekli işletmelere hizmet veren merkezde yalın üretim, dijital dönüşüm ve sürekli iyileştirme alanlarında eğitim, uygulama ve danışmanlık çalışmaları yürütülüyor.

Model Fabrika'da yalın olgunluk değerlendirme analizi (YODA), proje uygulamaları, deneyimsel eğitimler ve Öğren-Dönüş programları uygulanıyor. Dijital dönüşüm kapsamında ise DDX ve DDX+ çalışmalarıyla işletmelere özel dijital dönüşüm yol haritaları hazırlanıyor.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, SEGEM statüsüyle Model Fabrika'nın işletmelere yönelik hizmetlerinin kapsamını genişletmeyi hedeflediklerini belirtti.

Açıklamada, yeni statü kapsamında verimlilik, teknoloji kullanımı, yalın üretim, dijitalleşme ve sürdürülebilir üretim alanlarındaki çalışmaların artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: AA
GaziantepTeknolojiEkonomiKosgebGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Model Fabrika, KOSGEB SEGEM statüsü kazanarak KOBİ hizmetlerini genişletti - Son Dakika
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