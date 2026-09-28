Gaziantep Nizip'te 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan FETÖ firarisi yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep Nizip'te 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan FETÖ firarisi yakalandı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, "FETÖ üyesi olmak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'yi Nizip ilçesinde tespit etti.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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