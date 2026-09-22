Gaziantep Nizip\'te otomobil motosikletle çarpışıp devrildi, 1 ölü 6 yaralı var

Gaziantep'in Nizip ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 CYU 399 plakalı otomobil, Fıstık Kent 1. Etap mevkisinde aynı yönde seyreden ve plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ile otomobildeki 5 kişi ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.