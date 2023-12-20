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Gaziantep Nizip'te TOKİ konutları inşa ediliyor - Son Dakika
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Gaziantep Nizip'te TOKİ konutları inşa ediliyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan kalıcı konutların inşası devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, konutların yapıldığı Fıstık Kentte incelemelerde bulundu. Fıstık Kent, yeşil alanları, devlet kurumları ve sosyal tesisleri ile ilçenin 50 yıllık konut ihtiyacını karşılayacak şekilde planlandı.

Gaziantep Nizip\'te TOKİ konutları inşa ediliyor
20.12.2023 - 11:53,
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan kalıcı konutların inşası devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu konutların yapıldığı Fıstık Kentte incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemenin ardından açıklamada bulunan Şahin, kısa sürede konutların yükselmesinin bahtiyarlığını yaşadığını aktararak, "Fıstık Kent, Fırat'ı gören ve 100 bin kişinin yaşayacağı yeni bir Nizip, yeni bir yaşam alanı. Şuan itibariyle yeni Nizip'imiz hızlı bir şekilde inşa ediliyor. Bizde Büyükşehir Belediyesi olarak almış olduğumuz kararlar ile Nizip'e ulaşım mastır planı yapıyoruz, özellikle yeni bölge ile birlikte yollarımızı açtık otoyol ve çevre yolu bağlantısını da hızlı bir şekilde yaparak bu alanı daha da güçlendireceğiz. Nizip devlet hizmetlerini almada öncü oldu, lider oldu. Buda ekibin gücü ve takibiyle oldu. Şimdi yeni dönemde Nizip için çok güzel hayallerimiz var, aşkımız sevgimiz var Fıstık Kenti fıstık gibi yapacağız. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise, Fıstık Kent'in, yeşil alanları, devlet kurumları ve sosyal tesisleri ile ilçenin 50 yıllık konut ihtiyacını karşılayacak şekilde planlandığını belirtti.

Sarı, konutların yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Gaziantep Nizip'te TOKİ konutları inşa ediliyor - Son Dakika


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