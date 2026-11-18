GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde devrilen akaryakıt yüklü tankerin şoförü Uğurcan Y. (30) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nurdağı-Bahçe kara yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Uğurcan Y.'nin kontrolünü kaybettiği 34 HYP 745 plakalı akaryakıt yüklü tanker, devrildi. Kazada Uğurcan Y. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tankerde sızıntısı olduğu tespit edilmesi üzerine önlem alındı. Yaralı sürücü, ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.