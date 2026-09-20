Gaziantep Nurdağı Sakçagözü'ndeki kavşakta üç araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Gaziantep Nurdağı Sakçagözü'ndeki kavşakta üç araç çarpıştı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Sakçagözü Işıklar mevkisindeki kavşakta meydana gelen kazada yaralı, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; araçlarda maddi hasar oluştu.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sakçagözü Işıklar mevkisindeki kavşakta meydana gelen kazada, araçların çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA
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