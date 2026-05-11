Gaziantep-Nurdağı Yolu Çalışmaları Devam Ediyor

11.05.2026 11:42
Ali Şahin, Gaziantep-Nurdağı yol projesinde 5,4 km tamamlandığını ve 14 km'nin yıl sonuna kadar açılacağını duyurdu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep-Nurdağı devlet yolu kapsamında yürütülen çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü bildirdi.

Şahin, yazılı açıklamasında 53,7 kilometrelik bölünmüş yol projesinde 5,4 kilometrelik kesimin tamamlandığını, 2026 yılı için 390 milyon lira ödenek ayrıldığını belirtti.

Yıl içinde 5 kilometrelik ilave yolun tamamlanmasının hedeflendiğini aktaran Şahin, yıl sonuna kadar toplam 14 kilometrelik kesimin trafiğe açılmasının planlandığını ifade etti.

Şahin, ulaşım yatırımlarının Gaziantep'in sanayi ve lojistik kapasitesine katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: AA

