Gaziantep Şahinbey'de bozulmuş döner satan işletme 15 gün kapatıldı - Son Dakika
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Gaziantep Şahinbey'de bozulmuş döner satan işletme 15 gün kapatıldı

Gaziantep Şahinbey\'de bozulmuş döner satan işletme 15 gün kapatıldı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde zabıta ekiplerinin denetimi sonucu bozulmuş ürün sattığı belirlenen dönerci, 15 gün süreyle faaliyetten menedildi. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığı için denetimlerin süreceğini ve bu tür işletmelere taviz verilmeyeceğini açıkladı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bozulmuş ürün satışı yaptığı tespit edilen dönerci, belediye ekiplerince 15 gün süreyle faaliyetten menedildi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde bir döner işletmesinde bozulmuş ürün satışı yapıldığı tespit edildi.

İncelemelerin ardından işletme hakkında yasal işlem uygulanırken, iş yeri 15 gün süreyle kapatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin sürdürüldüğünü belirtti.

Tahmazoğlu, "Taviz yok, yaptırım var. Zabıta ekiplerimiz yaptığı denetimlerde bozulmuş ürün satışı yaparak gıda zehirlenmesine sebebiyet veren bir döner işletmesini 15 gün süreyle kapattı. Halkımızın sağlığı için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Şahinbey'de bozulmuş döner satan işletme 15 gün kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Şahinbey'de bozulmuş döner satan işletme 15 gün kapatıldı - Son Dakika
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