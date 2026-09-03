Gaziantep Şahinbey'de silahlı kavgada 22 yaşındaki Yusuf Yürgüç hayatını kaybetti

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Güzelvadi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan Yusuf Yürgüç (22) ile V.G, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yürgüç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yusuf Yürgüç'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.