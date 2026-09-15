Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Kahramanmaraş'ta Ahilik Haftası törenlerle kutlandı - Son Dakika
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Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Kahramanmaraş'ta Ahilik Haftası törenlerle kutlandı

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Kahramanmaraş\'ta Ahilik Haftası törenlerle kutlandı
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Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te Ahilik Haftası kapsamında törenler düzenlendi. Törenlerde yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket verildi, şed kuşanma ve kaftan giydirme gibi Ahilik gelenekleri yaşatıldı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te, Ahilik Haftası kapsamında törenler düzenlendi.

Gaziantep Kalesi'nden mehter takımı eşliğinde başlayan kortej yürüyüşü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu.

Burada düzenlenen törende Vali Yardımcısı Yakup Kılınçoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kılınçoğlu, törende yaptığı konuşmada, Ahi Evran Veli'nin bu topraklara ektiği tohumun, ticareti sadece bir kazanç kapısı olarak görmeyen, aksine onu bir ahlak, bir hizmet vesilesi kılan köklü bir ağaca dönüştüğünü ifade ederek, "Kaliteli üretimi, hileden uzak durmayı, hakkına razı olmayı ve usta-çırak ilişkisindeki o derin hürmeti merkeze alan bu anlayış toplumsal huzurun da en güçlü teminatıdır." diye konuştu.

Ahilik kültürünün genç nesillere aktarılmasının çok önemli tarihi bir sorumluluk olduğunu dile getiren Kılınçoğlu, sabah dükkanını dualarla açan, alın terini helal kazanca dönüştüren esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutladığını kaydetti.

Törende "Yılın Ahisi" Hüseyin Köseoğlu, "Yılın Kalfası" Mehmet Atakan Apak ve "Yılın Çırağı" Şükrü Özsert'e plaket verildi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Feray Yılmaz, Ticaret İl Müdürü Burhan Kahraman, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ünal Akdoğan, oda başkanları ve aileleri katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törende, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Abdürrahim Dusak ve Cevahir Asuman Yazmacı, Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsmail Karacabey, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Plaketlerin verilmesinin ardından Ahilik geleneğinin önemli bir parçası olan ve kalfalıktan ustalığa geçişte yapılan "şed kuşanma" töreni gerçekleştirildi.

Programa, Ticaret İl Müdürü İbrahim Akbaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile esnaf katıldı.

Kilis

Kilis'te Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Ömer Kalaylı, Ahiliğin önemini vurguladı.

Programda, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Plaketlerin verilmesinin ardından "Yılın Ahisi" Mehmet Sabit Özkan'a kaftan giydirildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ticaret İl Müdürlüğünce Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, "Yılın Ahisi" Mustafa Buluntu, "Yılın Ustası" Nur Korkmaz, "Yılın Kalfası" Ecrin Nur Güney ve "Yılın Çırağı" Tuana Eşin'e kaftan giydirildi, plaket takdim edildi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, Ahiliğin yalnızca bir esnaf teşkilatı değil, aynı zamanda dürüstlüğün, güvenin, kardeşliğin, dayanışmanın, alın terinin ve helal kazancın hayat bulduğu köklü bir medeniyet anlayışı olduğunu söyledi.

Etkinliğe, Vali Mükerrem Ünlüer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sadık Gülecen, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Kahramanmaraş'ta Ahilik Haftası törenlerle kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Kahramanmaraş'ta Ahilik Haftası törenlerle kutlandı - Son Dakika
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