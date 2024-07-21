Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Sıcak Hava Etkiliyor - Son Dakika
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Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Sıcak Hava Etkiliyor

Gaziantep'te sıcak hava nedeniyle vatandaşlar havuzlarda serinlemeye çalışırken, Şanlıurfa'da Balıklıgöl çevresi tercih edildi. Kahramanmaraş'ta ise sıcaktan bunalan çocuklar havuzlarda vakit geçirdi.

21.07.2024 16:23
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Gaziantep'te, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaşlar, havuzlarda yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlardan Deniz Akkaya, AA muhabirine, çocuklar eğlensin diye havuz keyfi yapmak istediklerini ve çok memnun kaldıklarını söyledi.

Eda Yıldız ise ilk defa havuzuna geldiklerini ve muhteşem bir deneyim edindiklerini ifade etti.

İşletmeci Barış Bulut da hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle havuzda yoğunluk yaşandığını belirterek, "Gaziantep başta olmak üzere Kahramanmaraş ve Kilis'ten, hatta bu ay gurbetçi misafirlerimizden yoğun talep var. Çocuklarımız su parkında eğlenirken aileler güzel vakit geçiriyor." diye konuştu.

Şanlıurfa

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da, termometreler 42 dereceyi gösterdi.

Kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresi ile gölgelik alanları tercih etti.

Kahramanmaraş

Hava sıcaklığının 38 derece olarak ölçüldüğü Kahramanmaraş'ta ise çoğu vatandaşın dışarıya çıkmadığı görüldü.

Dışarıdaki bazı vatandaşlar ise çeşmelerde ellerini ve yüzünü yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Sıcak havadan bunalan çocuklar da Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan havuzlarda vakit geçirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Sıcak Hava Etkiliyor - Son Dakika

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