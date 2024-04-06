MİT Koordinesinde Gaziantep\'te 1 Milyon 100 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 1 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, MİT koordinesinde, Kilis ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Gaziantep'te seyir halindeki bir araca operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 1 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
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Dumlupınar Kaymakamı Büşra Güllü Özpınar, Dumlupınar Anadolu Lisesi Pansiyonunda Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Kaymakam Özpınar, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve hoşgörü ayı olduğuna dikkat çekti. Özpınar, Ramazan Ayı'nın hayırlara vesile olmasını diledi ve ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlarla sohbet etti.
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği olağan meclis toplantısı, Kaymakam Büşra Güllü Özpınar başkanlığında yapıldı. Toplantıda, 2023 yılı kesin hesap cetvellerinin karara bağlanması görüşüldü. İl Genel Meclis üyeleri, ilgili daire amirleri ve köy muhtarları da toplantıya katıldı.
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