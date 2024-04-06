MİT Koordinesinde Gaziantep\'te 1 Milyon 100 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Bursa'nın Fethi 698. Yıl Dönümü Kutlandı

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa'nın fethinin 698. yıl dönümünü en içten dilekleriyle kutladığını belirtti. Bursa, tarih ve kültür şehri olarak ön plana çıkan bir şehir olup, Osmanlı'nın ticaret başkenti haline gelmiştir. Aynı zamanda kültür ve medeniyet aktarımının da önemli bir durağı olan Bursa, dünya tarihine isimleri nakşedilmiş 6 padişahı bağrına basan bir şehirdir.