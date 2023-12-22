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Gaziantep'te 1 Ton Zeytin Çalan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te 1 Ton Zeytin Çalan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'in Oğuzeli ve Karkamış ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda, zeytin hırsızlığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları yaklaşık 1 ton zeytin sahiplerine teslim edildi.

Gaziantep\'te 1 Ton Zeytin Çalan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
22.12.2023 - 10:15,
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Gaziantep'in Oğuzeli ve Karkamış ilçelerinde yaklaşık 1 ton zeytin çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı takip ve koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik JASAT Timlerince çalışma başlatıldı.

Oğuzeli ve Karkamış ilçelerinde farklı zamanlarda zeytin hırsızlığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, çaldıkları yaklaşık 1 ton zeytin ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen zeytinler sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te 1 Ton Zeytin Çalan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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