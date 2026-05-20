Gaziantep\'te 100 Öğrenci Kamp Yaptı

20.05.2026 12:01
Vakıflar Bölge Müdürlüğü 223 yıllık hayır şartı kapsamında 100 öğrenciye kamp etkinliği düzenledi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1803 yılında kurulan Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfı ile Abdullah Paşa Bin Hasan Paşa Vakfı tarafından belirlenen hayır şartları yerine getirilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda 100 öğrenci için Erikçe Macera Parkı'nda ok atma, çadır kurma, doğa yürüyüşü gibi etkinlikler düzenlendi.

Program sonunda öğrencilere hayır şartı gereği harçlık verildi. Ayrıca vakıf medeniyetinin ve vakfetme bilincinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla bilgilendirici yazı ile çeşitli hediyeler verildi.

Böylece öğrenciler kamp etkinliğinde eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda onlara vakıf kültürünün anlamını ve toplumsal dayanışmadaki yeri aktarıldı.

Etkinliğe Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç ve vakıf personeli katıldı.

Kaynak: AA

