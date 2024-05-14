Gaziantep'te 103 Engelliye Tekerlekli Sandalye Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'te 103 Engelliye Tekerlekli Sandalye Dağıtıldı

Gaziantep\'te 103 Engelliye Tekerlekli Sandalye Dağıtıldı

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından 103 engelli bireye tekerlekli sandalye dağıtıldı. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, engelli bireylerin kendi istekleriyle engelli olmadığını ve herkesin bir engelli adayı olduğunu belirtti. Tahmazoğlu, engelli vatandaşlara destek olmayı ve onların evde hapsolmamalarını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, görme engelli bireylere de baston desteği sağlanacağı sözü verildi.

14.05.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 103 engelliye yaşamlarını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediye önündeki dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, engelli bireylerin kendi istekleriyle engelli olmadığını, kimsenin engelli olmayı tercih etmeyeceğini söyledi.

Herkesin bir engelli adayı olduğunu dile getiren Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Hepimiz her an engelli olabiliriz. Eve hapsolmak zor bir şey. Engelli olmasak bile bir hafta, bir ay evde kalmak mümkün değil. Bu anlamda engelli vatandaşlarımıza katkı sağlamayı arzuluyoruz. Bugün itibarıyla 3 bin 886 sandalyeyi engelli kardeşlerimize hiçbir talepte bulunmadan hediye ettik. Bunlar onların hakkı, güle güle kullansınlar ve evde hapsolmasınlar. Engelli kardeşlerimiz bizim kardeşlerimizdir, Rabb'imizin biz emanetidir. Biz onlara ne kadar yardımcı olup dualarını alırsak iki dünyamızı da kurtarmış oluruz."

Tahmazoğlu, görme engelli bireylere de baston desteğinde bulunacaklarını sözlerini ekledi.

Konuşmaların ardından 103 engelliye tekerlikle sandalyeleri hediye edildi.

Kaynak: AA

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Engelliler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 103 Engelliye Tekerlekli Sandalye Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:47 EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 15:55:29. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 103 Engelliye Tekerlekli Sandalye Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement