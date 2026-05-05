Gaziantep\'te 2 firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde haklarında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde düzenledikleri operasyonla, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan haklarında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K. ve A.P'yi adreslerinde yakaladı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.