Gaziantep'te hakkında 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler bu kapsamda, Şehitkamil ilçesinde 28 suçtan aranan ve hakkında 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te firari hükümlü 20 yıl 6 ay hapis cezasıyla yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?