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Gaziantep'te 22 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 22 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık suçundan 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Gaziantep\'te 22 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
03.01.2024 - 09:03,
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Gaziantep'te hırsızlık suçundan 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda "hırsızlık" suçundan hakkında 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te 22 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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