Gaziantep'te, "kasten öldürme" suçundan 29 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışma sonucu, "kasten öldürme" suçundan 29 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 88 gündür aranan T.Ç'nin saklandığı adresi tespit etti.
Şahinbey ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 29 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?