Gaziantep'te 3,5 Milyon TL'lik Hırsızlık Olayı - Son Dakika
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Gaziantep'te 3,5 Milyon TL'lik Hırsızlık Olayı

Gaziantep\'te 3,5 Milyon TL\'lik Hırsızlık Olayı

Gaziantep'te maskeli 3 kişi, beyaz eşya ve mobilya mağazasına girerek 3,5 milyon TL değerinde ürün çaldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

19.11.2024 13:28  Güncelleme: 13:32
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GAZİANTEP'te, maskeli 3 kişi camlarını kırarak girdiği beyaz eşya ve mobilya mağazasından 3,5 milyon TL'lik malzemeyi kamyonete yükleyip kaçtı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Fıstıklık Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonetle beyaz eşya mağazasının önüne yanaşan kimliği belirsiz maskeli 3 kişi, camları kırarak içeriye girdi. Mağazada bulunan televizyon, çamaşır ve bulaşık makinesi, cep telefonları ve elektrikli ev aletlerini alıp, kamyonete yükleyen şüpheliler, kaçtı.

Hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Mağaza sahibi İslam Özaltın, güvenlik kamerası kayıtlarını polislere teslim ederek, şikayetçi oldu.

'YAKALANMALARINI İSTİYORUZ'

İslam Özaltın, olayı öğrenip geldiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Mağazadan çalınan ürünlerin değerinin 3,5 milyon TL olduğunu ifade eden Özaltın, "Gece saatlerinde mağaza müdürüm beni arayıp hırsızlık olayı olduğunu söyledi. Ben de hemen geldim. Baktım ki mağazamızın girişinde bulunan 4 tane büyük cam vitrinlerimiz kırılmış. Daha sonra içeri girip kamera kayıtlarına baktık. 3 kişilik bir ekip kamyoneti mağazanın ön tarafına getiriyorlar. Büyük televizyonlarımız, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, küçük ev aletleri cep telefonları ve tabletleri yükleyip götürüyorlar. Şu anda 3 milyon 500 bin TL gibi bir zararımız söz konusu. Şikayetçi olduk ama üzülüyoruz da böyle işlek bir bulvar üzerinde bir mağazada bu olayın yaşanmasına şaşırdık. Geceden bu yana emniyet ekipleri çalışıyor ancak biz bir an önce eşyaların bulunup bize teslim edilmesini istiyoruz" dedi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber- Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP- DHA

Kaynak: DHA

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