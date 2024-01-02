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Gaziantep'te 3 aile arasındaki husumet barıştırıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te 3 aile arasındaki husumet barıştırıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde geçmişte yaşanan kavgalar nedeniyle aralarında husumet bulunan Kılıç, Akpek ve Yaprak aileleri, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve eski Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan'ın önderliğinde barıştırıldı. Aile fertleri bir araya getirilerek husumet sonlandırıldı ve dua edildi. Belediye Başkanı Sarı, barışan ailelere teşekkür ederken, Akdoğan ise birlik ve beraberlik günü olduğunu belirterek ailelere teşekkür etti.

Gaziantep\'te 3 aile arasındaki husumet barıştırıldı
02.01.2024 - 10:53,
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde aralarında husumet bulunan 3 aile barıştırıldı.

Geçmişte yaşadıkları kavga nedeniyle aralarında husumet oluşan ilçedeki Kılıç, Akpek ve Yaprak ailelerinin barıştırılması için Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve eski Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan kollar sıvadı.

Belediye Başkanı Sarı ve Akdoğan'ın önderliğinde 3 ailenin fertleri buluşturuldu. Buluşmada aile fertleri arasında husumet sonlandırıldı, dua edildi.

Sarı, buluşmadaki konuşmasında, barışan ailelilere teşekkür etti.

Belediyesinin büyük hayra ve güzel barış törenine ev sahipliği yaptığını ifade eden Sarı, "Kılıç, Akpek ve Yaprak aileleri arasındaki husumetin barışla sonlandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğe atılan bu güzel adımın güzellik ve iyilik getirmesini temenni eder, barış kardeşlik, birlik ve beraberlik tohumunun kalplerimize yerleşmesini dilerim. Bu hayra ve barışa emek veren, gayret gösteren herkesten Allah razı olsun" dedi.

Akdoğan ise günün birlik ve beraberlik günü olduğunu belirterek, "Bu sebeple küskünlükleri bir tarafa bırakıp barışı tercih eden ailelerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te 3 aile arasındaki husumet barıştırıldı - Son Dakika
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