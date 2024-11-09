Gaziantep'te 3 bin 270 taklit ürün ele geçirildi

Güncel

Gaziantep'te bir depoda 3 bin 270 taklit ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir depoda arama gerçekleştirdi.

Depoda 3 bin 270 taklit ürün ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.