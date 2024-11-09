Gaziantep'te 3 bin 270 taklit ürün ele geçirildi

Gaziantep'te bir depoda 3 bin 270 taklit ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir depoda arama gerçekleştirdi.
Depoda 3 bin 270 taklit ürün ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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