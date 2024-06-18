Gaziantep'te 3 firari hükümlü yakalandı

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Gaziantep'te haklarında hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, alıkoyma ve yol kesme suçlarından hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, tehdit ve hürriyetinden yoksun kılma suçlarından hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ve silahlı yağma suçundan hakkında 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'yi Oğuzeli ilçesinde düzenledikleri operasyonla yakaladı.

3 hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.