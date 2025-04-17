Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasının firari hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasının firari hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te 31 Mart 2019'daki mahalli idareler seçimlerinde 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasına ilişkin davada 16 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

17.04.2025 16:10
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Gaziantep'te 31 Mart 2019'daki mahalli idareler seçimlerinde 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasına ilişkin davada 16 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kırsal Köksalan Mahallesi'nde mahalli idareler seçimlerindeki muhtarlık kavgasında 3 kişinin öldürülmesi, 6 kişinin yaralanmasıyla ilgili davada 16 yıl hapis cezasına çarptırılan ve dosyanın son firarisi olan Cemal O'nun yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonla Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı sırada sahte kimlikle yakalanan Cemal O, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Olay

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019'daki mahalli idareler seçimlerinde çıkan muhtarlık kavgasında, muhtar adayı Süleyman Kaplan ile Eyüp ve Adem Kaplan tabancayla öldürülmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 30 Kasım 2022'deki karar duruşmasında, Cuma O. 3 kez müebbet, 7 sanık ise 3 ay 22 gün ile müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırılan Cemal O. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasının firari hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasının firari hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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