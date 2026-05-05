Gaziantep'te "5. Uluslararası Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te "5. Uluslararası Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali" düzenlendi

Gaziantep\'te "5. Uluslararası Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali" düzenlendi
05.05.2026 19:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi ev sahipliğinde "5. Uluslararası Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali" düzenlendi.

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi ev sahipliğinde "5. Uluslararası Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali" düzenlendi.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde başlayan festival, 5 gün sürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, organizasyonun kentte düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Şehitkamil Belediyesi, çok anlamlı bir program düzenledi. Bugüne kadar dört kez Azerbaycan'da yapılmış bir festivali, ilk defa Azerbaycan'ın dışına, Türkiye'ye, Gaziantep'e getirdi. Umut Başkan'ım ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu, Gaziantep'in ruhuna da uygun bir program oldu." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise festivalin 4 defa Azerbaycan'da düzenlenip ilk kez yurt dışında kentlerinde düzenlenmesinin çok kıymetli olduğunu belirtti.

Şahin, "Sosyal adaletin, sosyal barışın sağlanamadığı, bir damla petrolün, bir damla kandan daha kıymetli olduğu bir dünyayı kabul etmiyoruz. Biz çocukların ölmediği ve öldürülmediği bir dünya için buradayız. Barışı yazacağız. Barışı defterimize değil kalbimize, edebiyatımıza yazacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ise festivalin bir mozaik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ben bu buluşmayı bir mozaik olarak görüyorum. Her birimiz bu mozaiğin bir parçasıyız. Kimimiz Anadolu'dan, kimimiz Orta Asya, Kafkas ve Balkanlar'dan geldik. Ama hepimiz aynı büyük resmin içerisindeyiz. Parçalar tek başına anlamlıdır ama yan yana geldiğinde ortaya bir medeniyet çıkar. Gaziantep bu anlamda çok özel bir yer."

Açılış konuşmalarının ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, festivale katkıda bulunan paydaşlarına plaket takdim etti.

Törene, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Yardımcısı Sayit Yusuf, Uluslararası Eser Sahipleri Birliği (BEYTÜM) Başkanı Hayal Rza, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şaban Doğan ile Türkiye'nin yanı sıra Macaristan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Türkmenistan ve Azerbaycan ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te '5. Uluslararası Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali' düzenlendi - Son Dakika

Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe Başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe Başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:17:39. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te "5. Uluslararası Türk Dünyası Edebiyat ve Kitap Festivali" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.