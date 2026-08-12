Gaziantep\'te 750 Çocuğa Meyve İkramı

Gaziantep'te, bir vakfın hayır şartı doğrultusunda Kur'an kurslarında eğitim gören 750 çocuğa meyve ikram edildi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsmihan Kaya Sultan Binti Murat Han-ı Salis Vakfı'nın hayır şartı doğrultusunda, "4-6 Yaş Kur'an Kursları"nda eğitim gören 750 çocuğa kiraz ve üzüm ikramında bulunuldu.

Etkinlikle, vakıfların yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan hayır şartlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması, vakıf medeniyetinin paylaşma ve dayanışma anlayışının sürdürülmesi amaçlandı.