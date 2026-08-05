Gaziantep'te Aileler Arasında Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te Aileler Arasında Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı

Gaziantep\'te Aileler Arasında Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı
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Gaziantep'te iki aile arasında çıkan kavgada 25 yaşındaki Ali El Ceddan bıçakla öldürüldü.

GAZİANTEP'te iki aile arasında çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan Suriye uyruklu Ali El Ceddan (25) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu iki aile arasında çıkan tartışma bıçak, tornavida ve makasın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Ali El Ceddan, Ali El C (29), Muhammed M. (25), İbrahim M. (25), Ahmed A. (23) ve Usame Y. (25) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kavgada yaralanan 6 kişiyi ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne ve Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olayda kalbinden bıçaklanan Ali El Ceddan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunulmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Aileler Arasında Kavga: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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