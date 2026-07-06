Gaziantep'te ailelere yeni destek protokolü - Son Dakika
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Gaziantep'te ailelere yeni destek protokolü

06.07.2026 21:43
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Gaziantep Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve MÜSİAD iş birliğiyle 'Aileye Bereket, Çocuğa Destek' protokolü imzalandı. Proje, yeni evlenen ve çocuk sahibi olan ailelere hediye paketleri sunarak aile yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Gaziantep'te, "Aileye Bereket, Çocuğa Destek" protokolünün imza töreni gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile MÜSİAD iş birliğinde imzalanan protokolle, yuva kuran ve yeni çocuk sahibi olan ailelere destek sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" doğrultusunda hazırlanan destek çalışması, "Aile Yılı" kapsamında aile yapısının güçlendirilmesini amaçlıyor.

Proje kapsamında MÜSİAD tarafından hazırlanan, yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerin yer aldığı hediye paketleri, anne ve babalara ulaştırılacak.

Açıklamada, güçlü toplumun güçlü ve huzurlu aile yapısıyla mümkün olduğu belirtilerek, projenin aile kurumunu destekleme noktasında önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te ailelere yeni destek protokolü - Son Dakika

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