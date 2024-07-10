Gaziantep'te Alacak Meselesi Nedeniyle Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Gaziantep'te alacak meselesi nedeniyle dün 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şahinbey ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde, Mustafa Y. ile eski ortakları Mustafa K. ve kardeşi Ali K. arasında alacak nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi bölgedeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, Mustafa Y'nin iki kardeşin iş yerine girerek silahla ateş etmesi ve yaralının dışarı çıkması yer alıyor.

Mustafa Y. ile eski ortakları Mustafa K. ve kardeşi Ali K. arasında alacak nedeniyle dün tartışma çıkmış, tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Mustafa ve Ali K'yi silahla yaralayan Mustafa Y, daha sonra intihara teşebbüs etmişti.

Yaralılardan Ali K, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.