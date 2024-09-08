Gaziantep'te alacak nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Barak Mahallesi Yeşilvadi Konutları'nda bulunan bir site içerisinde M.S. ile S.S, alacak meselesi nedeniyle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aynı site içerisinde ikamet eden Ecevit Bozgeyik (47), kavgayı ayırmaya çalıştı.
Bu sırada bıçakla yaralanan Bozgeyik, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olaya karışan kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Kavga Faciası: Bir Kişi Bıçaklandı - Son Dakika
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