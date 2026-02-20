Olay, akşam saatlerinde 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Ali Haydar, iddiaya göre alacak-verecek meseli nedeniyle husumetli olduğu isimleri öğrenilemeyen kişilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Haydar, husumetli olduğu kişilerce başından tabancayla vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Haydar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından başlatılan soruşturmada ismi açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te alacak-verecek meselesi cinayeti - Son Dakika
