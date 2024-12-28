Gaziantep'te Alzaymır Hastalarına Akıllı Saat - Son Dakika
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Gaziantep'te Alzaymır Hastalarına Akıllı Saat

Gaziantep'te alzaymır hastalarının güvenliği için akıllı saatler dağıtıldı, kaybolma riski azaltıldı.

28.12.2024 14:50
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Gaziantep'te alzaymır hastalarına kaybolma riskini önlemek ve güvenliği arttırmak amacıyla akıllı saat dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Güvenli Adımlar Projesi" kapsamında belediyenin meclis salonunda düzenlenen programda, "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.

Verilen akıllı saatlerin hastalar için faydalı olacağını anlatan Şahin, "Alzaymır, çağımızın hastalığı. O kadar zor bir dönem ki hem yaşayan için hem de yakın çevresi için. O yüzden teknolojiyi kullanmamız lazım. Kaybolma tehlikesine karşı bu teknolojiyi kullandığınızda, bu saat bir alan belirliyor ve bu alanın dışına çıkıldığında yaşlılarımızı uyarıyor. Ailelere de bilgi veriyor. Güvenli alan oluşturuyor sizlere. Kendini güvenli hissediyorsun. Bu saatleri küçük bir makine gibi görmeyin, aile rahat ediyor, ana baba rahat ediyor, evlat rahat ediyor." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Büyükşehir Belediyesi Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Moral Evi'nden hizmet alan alzaymır hastalarına akıl saat verildi.

Akıllı saat hakkında

Hastaların kaybolma ihtimaline karşı güvenlik önlemi bulunan saat, GPS özelliği sayesinde bulundukları konumu haritalar üzerinden ailelerin telefonlarına yüklenen uygulama ile takip etmesini sağlıyor.

Cihaza tanımlanan 3 acil durum numarası, olumsuz herhangi bir durumda akıllı saatte bulunan yardım tuşuyla sırayla aranıyor ve uygulamaya bildirim gönderiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Alzaymır Hastalarına Akıllı Saat - Son Dakika

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