 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te Asgari Ücret Zammı Sonrası Fahiş Fiyatlara Denetim - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te Asgari Ücret Zammı Sonrası Fahiş Fiyatlara Denetim

Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi ekipleri, yeni yıldaki asgari ücret zammının ardından yaşanabilecek fahiş fiyatlarının önüne geçmek amacıyla denetim gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, ilçedeki market ve pazarlarda denetimlerini sürdürüyor. İşletme ve pazarcılarla görüşen ve denetimini yoğunlaştıran ekipler, fahiş fiyatla satış yapanlara cezai işlem uyguladı. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da pazarlarda incelemelerde bulundu.

Gaziantep\'te Asgari Ücret Zammı Sonrası Fahiş Fiyatlara Denetim
31.12.2023 - 14:37,
Abone Ol

Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi ekipleri, yeni yıldaki asgari ücret zammının ardından yaşanabilecek fahiş fiyatlarının önüne geçmek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, ilçedeki market ve pazarlarda denetimlerini sürdürüyor.

İşletme ve pazarcılarla görüşen ve denetimini yoğunlaştıran ekipler, fahiş fiyatla satış yapanlara cezai işlem uyguladı.

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da pazarlarda incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tahmazoğlu, asgari ücretteki artışın ardından fırsatçıları engellemeye çalıştıklarını belirterek, "Fırsatçılar asgari ücret bahanesi ile asgari ücret henüz işçinin cebine girmeden ürünlere zam yapıyor. Bu tür fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın haklarını korumak için zabıta ekiplerimizle 7/24 görev başındayız. Vatandaşlarımızın da bu konulara duyarlı olmasını istiyoruz. Böyle durumlarla karşılaştıklarında zabıta ekiplerimize bilgi versinler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Şahinbey Belediyesi, Asgari Ücret, Gaziantep, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Asgari Ücret Zammı Sonrası Fahiş Fiyatlara Denetim - Son Dakika


15:12
Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48
Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48
Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07
Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06
Yeni Zelanda 2024 yılına girdi Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17
Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
13:02
Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
12:50
CHP lideri Özel'den yeni yıl mesajı! İlk hedefimiz 'Seçimler' deyip Cumhur İttifakı'na oy verenlere çağrı yaptı CHP lideri Özel'den yeni yıl mesajı! İlk hedefimiz "Seçimler" deyip Cumhur İttifakı'na oy verenlere çağrı yaptı

Son Dakika
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48 Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07 Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17 Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
13:02 Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
12:50 CHP lideri Özel'den yeni yıl mesajı! İlk hedefimiz "Seçimler" deyip Cumhur İttifakı'na oy verenlere çağrı yaptı
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 16:05:04. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Asgari Ücret Zammı Sonrası Fahiş Fiyatlara Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement