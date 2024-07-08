Gaziantep'te Atlara Pansiyon ve Sağlık Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'te Atlara Pansiyon ve Sağlık Hizmeti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Geleneksel Sporlar Merkezi bünyesinde atlar için pansiyon hizmeti ve sağlık kontrolü sağlanıyor. At sahipleri, atlarını güvenli bir ortamda bırakarak istedikleri zaman ziyaret edebiliyor ve atlarına binebiliyor. Şahinbey Belediyesi tarafından sunulan bu hizmet, at sahipleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

08.07.2024 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Geleneksel Sporlar Merkezi bünyesinde atlara hem pansiyon hizmeti veriliyor hem de sağlık kontrolünden beslenmesine bakımları yapılıyor.

Toplam 48 bölmeden oluşan pansiyonda atların günlük bakımından sağlık kontrolüne, beslenmelerinden tımarına kadar her türlü ihtiyaçları gideriliyor.

Atlar, performanslarını kaybetmemeleri için seyis ve eğiticiler eşliğinde her gün koşturuluyor.

Güvenlik personeli ve kameralarla 7/24 güvenliği sağlanan merkeze belirli bir ücret karşılığı hayvanlarını emanet eden at sahipleri, istedikleri zaman ziyarette bulunabiliyor, at binebiliyor.

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Burak Çilesiz, AA muhabirine, merkezin örnek bir tesis olduğunu belirterek, "Tesiste Kasım 2023'ten bu yana 16 pansiyon hizmeti alan at sahibi var. Bir atı, sahibi bize bıraktığı andan itibaren bütün bakımlarını, sağlık, yeme içme ve çalıştırmasına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Vatandaşımız da atını gönül rahatlığıyla bize teslim edebiliyor. Gaziantep için bir ilk oldu, talep de çok. Vatandaşı memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

"Gözümüz arkada kalmıyor"

Pansiyondan faydalanan İpek Koçer de hizmetten memnun kaldıklarını ifade etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür eden Koçer, "Atlara, güvendiğimiz seyisler tarafından bakılıyor. Sabah yemleri veriliyor, akşam da kontrol ediliyor. Kontrol etmemize bile gerek kalmıyor çünkü bilinçli ve tecrübeli kişiler var burada. Hocalarımız da çok iyi, güvenli şekilde gelip gidiyoruz." dedi.

At sahibi Didem Soydinç ise tatile çıktıklarında herhangi bir şüphe olmadan atlarına bakım yapıldığını belirterek, "Atların günlük çalışması gerekiyor. Onların günlük bakımlarını gayet güzel yapıyorlar. Gözümüz arkada kalmıyor. Bize bu imkanı sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Pansiyon hizmetinden faydalanan Muhammed Emin Doğan da at bakımının kolay olmadığını ve merkezde çalışan personelin bu hizmeti başarılı şekilde yaptığını dile getirdi.

Atların günlük bakımının özverili şekilde yapıldığını söyleyen Doğan, şunları kaydetti:

"Her gün tımarının yapılması ve yıkanması, antrenmandan belli bir süre sonra yemini yemesi, bir sancısı veya huzursuzluğu var mı bakılması gerekiyor. Bizim buradaki ekip, o açıdan çok iyi. Gönül rahatlığıyla buraya atımı teslim edebiliyorum. Bir hafta şehir dışına çıktığımda içim rahat ediyor. Ben yokken atın egzersiz yapması gerekiyor, burada hepsi yapılıyor. Güvenlikle alakalı bir sorunumuz da yok. Burası bizim ihtiyacımızı tamamen karşılıyor."

Kaynak: AA

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Şahinbey, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Atlara Pansiyon ve Sağlık Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:59 Maaşı 10 bin TL’nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak Maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak
10:04 Resmi sonuçlar geldi Fransa’da seçimlerin galibi “Filistin’i tanıyacağız“ diyen ittifakın lideri Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi "Filistin'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri
09:44 Hafta sonu eğlencesi felaketle noktalandı İki iş insanı da artık hayatta değil Hafta sonu eğlencesi felaketle noktalandı! İki iş insanı da artık hayatta değil
08:58 Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı
08:54 Bakan Bolat’a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı Bakan Bolat'a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı
11:49 Ehliyet almak artık daha zor Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak Ehliyet almak artık daha zor! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak
11:43 Şampiyonluğu kafaya koymuş Jose Mourinho’dan taraftarı havalara uçuracak sözler Şampiyonluğu kafaya koymuş! Jose Mourinho'dan taraftarı havalara uçuracak sözler
11:41 Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti! Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması
11:09 Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal’ın oğlu Yaman’la görüntülendi Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi
11:09 Gol atamadan yarı finale çıktılar EURO 2024’e damga vuran istatistik Gol atamadan yarı finale çıktılar! EURO 2024'e damga vuran istatistik
10:46 Arkeologlardan önemli keşif Kanalizasyonda Yunan tanrısı heykeli buldular Arkeologlardan önemli keşif! Kanalizasyonda Yunan tanrısı heykeli buldular
10:30 KAP açıklaması geldi Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor KAP açıklaması geldi! Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor
10:24 Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı
10:04 1 milyon kişi tehdit altında Beryl Kasırgası, ABD’yi alarma geçirdi 1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 12:39:51. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Atlara Pansiyon ve Sağlık Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement