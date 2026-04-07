Yerli Kapsaisin Üretimi Ticarileşiyor: İthalata Bağımlılık Sona Eriyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yerli Kapsaisin Üretimi Ticarileşiyor: İthalata Bağımlılık Sona Eriyor

07.04.2026 03:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sibel Bayıl, biber atıklarından yüksek verimle kapsaisin elde edilmesini sağlayan yerli yöntemin ticarileşme aşamasına geldiğini duyurdu. Bu yenilikçi proje ile ithalata bağımlılığı azaltarak savunma, hayvancılık, ilaç ve kozmetik sektörlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Bayıl, biber atıklarından kapsaisin elde edilmesini sağlayan yerli ve yenilikçi yöntemin ticarileşme aşamasına geldiğini açıkladı. Kapsaisinin savunma sanayii, hayvancılık, ilaç ve kozmetik gibi geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu vurgulayan Bayıl, bu maddenin hâlen büyük ölçüde ithal edildiğine dikkat çekti.

Projenin, ithalata bağımlılığı bitirecek stratejik bir güç olacağını belirten Bayıl, kapsaisinin Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde üretilen biberlerin atık kısımlarından yüksek verimlilikle elde edilebildiğini ifade etti. Kapsaisin, biber gazının ana bileşeni olmasının yanı sıra ilaç sanayiinde farmakolojik ajan ve hayvan beslenmesinde yem katkı maddesi olarak kullanılıyor.

Bayıl, yerli kapsaisin üretiminin savunma sanayii, hayvancılık ve ilaç-kozmetik sektörlerinde ithal ikamesi potansiyeli taşıdığını vurguladı. Projenin, teşvik kapsamında yer aldığını ve Gaziantep için öncelikli alanlar arasında bulunduğunu belirtti. Ayrıca, 2025 yılında İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 'So Green' projesiyle biber atıklarının daha sistemli toplanacağını, böylece üretim sürecinin sürdürülebilirliğinin güçleneceğini kaydetti.

Projenin öncelikli hedefinin Teknopark bünyesinde pilot üretim tesisi kurmak olduğunu aktaran Bayıl, '500 kilogram kapasiteli bir tesisle üretimi optimize edip doğrudan pazara girebiliriz' dedi. Atığı değere dönüştüren sürdürülebilir bir model geliştirdiklerini belirten Bayıl, sanayicileri uzun vadeli stratejik yatırımlara davet etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Gaziantep Üniversitesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
02:04
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu
00:54
İran’ın Kuveyt’teki üsse düzenlediği İHA saldırısında 15 ABD askeri yaralandı
23:40
Ahmet Aras’ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı
23:38
Lucescu’nun yerine göreve gelen Hagi’nin aylık maaşı ortaya çıktı Az bulan da var yeterli diyen de
23:02
Hadise’ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
22:07
Trump’tan Putin’i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 04:14:52. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.