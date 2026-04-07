Yerli Kapsaisin Üretimi Ticarileşiyor: İthalata Bağımlılık Sona Eriyor

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Bayıl, biber atıklarından kapsaisin elde edilmesini sağlayan yerli ve yenilikçi yöntemin ticarileşme aşamasına geldiğini açıkladı. Kapsaisinin savunma sanayii, hayvancılık, ilaç ve kozmetik gibi geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu vurgulayan Bayıl, bu maddenin hâlen büyük ölçüde ithal edildiğine dikkat çekti.

Projenin, ithalata bağımlılığı bitirecek stratejik bir güç olacağını belirten Bayıl, kapsaisinin Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde üretilen biberlerin atık kısımlarından yüksek verimlilikle elde edilebildiğini ifade etti. Kapsaisin, biber gazının ana bileşeni olmasının yanı sıra ilaç sanayiinde farmakolojik ajan ve hayvan beslenmesinde yem katkı maddesi olarak kullanılıyor.

Bayıl, yerli kapsaisin üretiminin savunma sanayii, hayvancılık ve ilaç-kozmetik sektörlerinde ithal ikamesi potansiyeli taşıdığını vurguladı. Projenin, teşvik kapsamında yer aldığını ve Gaziantep için öncelikli alanlar arasında bulunduğunu belirtti. Ayrıca, 2025 yılında İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 'So Green' projesiyle biber atıklarının daha sistemli toplanacağını, böylece üretim sürecinin sürdürülebilirliğinin güçleneceğini kaydetti.

Projenin öncelikli hedefinin Teknopark bünyesinde pilot üretim tesisi kurmak olduğunu aktaran Bayıl, '500 kilogram kapasiteli bir tesisle üretimi optimize edip doğrudan pazara girebiliriz' dedi. Atığı değere dönüştüren sürdürülebilir bir model geliştirdiklerini belirten Bayıl, sanayicileri uzun vadeli stratejik yatırımlara davet etti.