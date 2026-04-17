Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te Bıçaklı Kavga Davası Karara Bağlandı

17.04.2026 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın öldüğü davada 2 sanığa 16 yıl hapis cezası, diğerleri beraat etti.

Gaziantep'te 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın bıçaklı kavgada öldürülmesine ilişkin tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar E.A.K, A.S.P, 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar K.B, M.F.K, M.T.Y, İ.E.Ö, U.E.M. ile maktulün ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Bazı sanıkların 18 yaşından küçük olması nedeniyle duruşma kapalı görüldü.

Sanıkların savunmalarında suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar K.B. ile M.F.K'yi "kasten öldürme" suçundan yaşları 18 yaşından küçük oldukları gerekçesiyle 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, diğer sanıkların ise beraatine ve tahliyesine hükmetti.

Atatürk Mahallesi'nde 9 Şubat 2025'te çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Eyüp Arıcı (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güvenlik, Güncel, Kavga, Eyüp, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 17:46:11. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.