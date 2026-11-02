Gaziantep'te bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Gaziantep'te bıçaklı kavgada bir kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, 19 yaşındaki Muhammed H. hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, 19 yaşındaki Muhammed H. hayatını kaybetti.
Muhammed H. ile kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli arasında Tekstilkent Mahallesi'nde tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, Muhammed H'yi bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed H, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA