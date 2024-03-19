Gaziantep\'te bir kişinin silahla öldürülmesi: 5 şüpheli tutuklandı

Edirne'de Roma dönemine ait 14 cam gözyaşı şişesi ele geçirildi

Edirne'de tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, bir otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 cam gözyaşı şişesi ve 3 define arama cihazı bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.