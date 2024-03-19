Gaziantep'te bir kişinin silahla öldürülmesi: 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te bir kişinin silahla öldürülmesi: 5 şüpheli tutuklandı

Gaziantep\'te bir kişinin silahla öldürülmesi: 5 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen bir kavgada silahla öldürülen Mehmet Polat'ın katil zanlılarından 5 kişi tutuklandı. Polis, olayın ardından başlattığı çalışma sonucunda şüphelileri gözaltına almıştı.

19.03.2024 15:57  Güncelleme: 15:59
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ulaş Mahallesi'nde 16 Mart'ta yaşanan kavgada Mehmet Polat'ın (24) silahla öldürülmesine ilişkin başlattığı çalışma kapsamında 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ulaş Mahallesi'nde 16 Mart'ta Polat ile bir grup arasında kavga çıkmıştı. Silahla vurulan Polat hayatını kaybetmiş, polis zanlıları yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Mehmet Polat, Gaziantep, Şahinbey, Cinayet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te bir kişinin silahla öldürülmesi: 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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