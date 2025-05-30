Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre; bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Asiye Baytap (25), yakınları tarafından evde hareketsiz halde yatarken bulundu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk incelemesinde kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Baytap'ın cenazesi, işlemlerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, genç kadının 3 çocuğu olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken çok sayıda şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: AA, İHA
Son Dakika › Güncel › 25 yaşındaki kadın evde boğularak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
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