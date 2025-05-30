25 yaşındaki kadın evde boğularak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
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25 yaşındaki kadın evde boğularak öldürülmüş halde bulundu

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25 yaşındaki kadın evde boğularak öldürülmüş halde bulundu
30.05.2025 12:36
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25 yaşındaki kadın evde boğularak öldürülmüş halde bulundu
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Gaziantep'te 3 çocuk annesi 25 yaşındaki kadın, evde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. İlk incelemelerde genç kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre; bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Asiye Baytap (25), yakınları tarafından evde hareketsiz halde yatarken bulundu.

25 yaşındaki kadın evde boğularak öldürülmüş halde bulundu

BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk incelemesinde kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Baytap'ın cenazesi, işlemlerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, genç kadının 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

25 yaşındaki kadın evde boğularak öldürülmüş halde bulundu

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken çok sayıda şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA, İHA

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 25 yaşındaki kadın evde boğularak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Basar:
    Deprem yakındır hala akıllanmadınız 15 2 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Gene kadin cinayeti 7 1 Yanıtla
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