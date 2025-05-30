25 yaşındaki kadın evde boğularak öldürülmüş halde bulundu

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre; bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Asiye Baytap (25), yakınları tarafından evde hareketsiz halde yatarken bulundu.

BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk incelemesinde kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Baytap'ın cenazesi, işlemlerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, genç kadının 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken çok sayıda şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA, İHA