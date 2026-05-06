Gaziantep'te Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağdı

GAZİANTEP'te akşam saatlerinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran doluyla birlikte, ilçede bazı cadde ve sokaklar beyaza büründü. Bazı vatandaşlar araçlarını korumak için otoparklar ve petrole sığınırken, aynı anda etkili olan sağanak nedeniyle de cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Kent genelinde sağanak etkisini sürdürüyor.
Haber: Nuray UZATMAZ Kamera: GAZİANTEP-DHA
