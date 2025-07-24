Gaziantep'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kırsal Cerityeniyapan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.
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